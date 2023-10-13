Ali Rıza Özdemir getirilmişti... Alevilerden atamaya eleştiri

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Özdemir ayrıca kurulacak kurumun Aleviliğin geleneksel yapısı ve yazılı kaynakları dikkate alınarak inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

‘ALİSİZ ALEVİLİK’



Özdemir, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmamasını da eleştirmiş, “Alevi toplumu, cemevlerini tanımayan ve Alevi taleplerine kulak tıkayan tüm siyasi partileri protesto etmeli, bu partilere ait heyetleri cemevlerine almamalı. Alisiz Alevilik, hem İslam ve hem de Türk düşmanlığını içeren operasyonel bir akımdır. Alevi toplumunu, Türklük ve İslam düşmanı haline getirmede kullanılan adi bir araçtır” demişti.

(Eren Yıldırım)



‘KUTUPLAŞTIRIYOR’

Okmeydanı Cemevi Dedesi Eren Yıldırım, Özdemir’in başkan olarak atanmasını Cumhuriyet’e şu sözlerle değerlendirdi:

“Ali Rıza Özdemir’in önceki yıllarda yazdığı yazılarını okuduğumda Alevilik hakkında tek bir millet üzerinden söylemlerde bulunduğunu, Aleviliği de belirli bir dinin, kalıpların içine hapsederek kilitlemeye çalışan bir fikre sahip olduğunu gördüm. Kendisi tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmak istediği Alevi inancını yok etmek üzerine bir dile sahip. Yok edemiyorsak da kendimize benzetmek üzerine kurulu bir misyon üstlenmiş durumda. Alevi-Bektaşi adı altında bir kurumun başkanlık makamına getirilen birisi olarak söylememesi gereken kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dile sahip.”