Son Dakika... Kararın ardından Alevilerden ilk tepki: Bu dava mahşere kalmaz

Son dakika haberi... Madımak Katliamı davasının zamanaşımından düşürülmesinin ardından Alevi dernekleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Bu dava mahşere kalmayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:40
Son Dakika... Kararın ardından Alevilerden ilk tepki: Bu dava mahşere kalmaz
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Madımak Katliamı davasının zamanaşımından düşürülmesinin ardından Alevi dernekleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe "Bu saatten sonra saflarımız daha net olacak. Kiminle savaşacağımıza, kiminle barışacağımıza biz karar vereceğiz. Bu dava mahşere kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Madımak Katliamı davasının avukatı Şenal Sarıhan ise şu ifadeleri kullandı:

''Bu mücadele başladığı gün kaybedilmiş bir mücadeleydi. Çünkü polisin tutanaklarına göre 15 bin kişi varken gözaltına alınan yargı önüne götürülen çok az kişi oldu. 

Tarihin bir aynası var. Herkes o aynaya bakacak ve kendi yüzlerini görecekler. Tarih, zamanaşımına düşürülen davaları yazacak. Hukuk mücadelemizin sonunda değiliz. Bütün yolları denemekte kararlıyız.

Yenilgi gibi görülen alanlardan aslında büyük kazanımlar çıkıyor. O kazanım mücadele etme ve direnme kararlılığıdır. Bugünkü karar hepimize mücadele için güç olsun."


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