Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:33

Güncelleme: 19.04.2024 - 19:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında İstiklal Marşı okutulmadığına ilişkin iddia sebebiyle mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddia üzerine de mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığı'na ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunmadığına dair kamuoyunda iddialar ortaya çıkmıştı.

DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ile belediye meclis toplantısına dair ‘Türk bayrağı’ ve ‘İstiklal Marşı’ iddiası yalanlanmıştı.