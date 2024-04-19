Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında İstiklal Marşı okutulmadığına ilişkin iddia sebebiyle mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddia üzerine de mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
Yerlikaya yaptığı açıklamada "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığı'na ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunmadığına dair kamuoyunda iddialar ortaya çıkmıştı.
DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ile belediye meclis toplantısına dair ‘Türk bayrağı’ ve ‘İstiklal Marşı’ iddiası yalanlanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!