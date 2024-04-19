Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:33
Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında İstiklal Marşı okutulmadığına ilişkin iddia sebebiyle mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddia üzerine de mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığı'na ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunmadığına dair kamuoyunda iddialar ortaya çıkmıştı. 

DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ile belediye meclis toplantısına dair ‘Türk bayrağı’ ve ‘İstiklal Marşı’ iddiası yalanlanmıştı.


diyarbakır haberleri mardin haberleri İstiklal Marşı haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır’da öğretmenini bıçaklayan öğrenci tutuklandı

Diyarbakır’da öğretmenini bıçaklayan öğrenci tutuklandı
Diyarbakır’da 5 yıl sonra kayyumsuz ilk mesai başladı

Diyarbakır’da 5 yıl sonra kayyumsuz ilk mesai başladı
Diyarbakır bayram tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi ağırladı: 'Tarihinin en büyük yoğunluğu...'

Diyarbakır bayram tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi ağırladı: 'Tarihinin en büyük yoğunluğu...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...

Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'

Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Büyük borçlarla devredilen belediye yönetimlerine karşın istisna bir örnek var: Mezitli 55 milyon artı ile teslim edildi

Büyük borçlarla devredilen belediye yönetimlerine karşın istisna bir örnek var: Mezitli 55 milyon artı ile teslim edildi
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu