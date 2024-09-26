Ali Yerlikaya, Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 22:22

Güncelleme: 26.09.2024 - 22:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye'de 3 milyon 92 bin 536 Suriyeli sığınmacı var. Şu ana kadar 715.654 Suriyeli kendi isteğiyle evine döndü." ifadelerini kullandı.





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