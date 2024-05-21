Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nden tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 18:49
Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Abone Ol google-news

Bakan Yerlikaya, tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BUNDAN SONRASI YARGIDA..."

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'e yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey isimler görevden alınmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" diye konuşmuştu.

Soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları ve yurtdışına kaçırılmasından sorumlu tutulan ikisi emniyet müdürü, biri komiser olmak üzere 7 kişi, önceki gün "yargı görevini yapanı etkileme", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarından tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Kaplan'ı yurt dışına kaçarken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapmış olan Ramazan Kubat da buluyor. 

Gözaltına alınan alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ise serbest bırakılmıştı.


Ali Yerlikaya haberleri Ayhan Bora Kaplan haberleri açıklama haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde 'Kalkan-22' operasyonu: 40 organizatör yakalandı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde 'Kalkan-22' operasyonu: 40 organizatör yakalandı!
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi!

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi!
Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası

Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası
Sapanca’da ruhsatsız teleferik hattına mühür

Sapanca’da ruhsatsız teleferik hattına mühür
Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi

Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi
Türkiye, Güney Avrupa’nın seyahat ve turizmde “en iyi gelişen” ülkesi oldu

Türkiye, Güney Avrupa’nın seyahat ve turizmde “en iyi gelişen” ülkesi oldu
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
'Protesto' değil, 'kalkışma' dedi... Erdoğan'dan 'Kobani Davası' açıklaması: 'Karar yüreklere su serpmiştir'

'Protesto' değil, 'kalkışma' dedi... Erdoğan'dan 'Kobani Davası' açıklaması: 'Karar yüreklere su serpmiştir'
Birce Akalay’dan Cannes’a giden Türk oyuncuları eleştiren Esra Dermancıoğlu’na yanıt

Birce Akalay’dan Cannes’a giden Türk oyuncuları eleştiren Esra Dermancıoğlu’na yanıt