Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:14

Güncelleme: 19.05.2024 - 09:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleriyle Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerindeki 10 adres ve 4 araca operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 808 kilogram sıvı ve 60 kilogram kristal metamfetamin, 136 kilogram aseton ve muhtelif miktarda esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 147,5 kilogram sıvı metamfetamin ve 7,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu bir ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Bakan Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını bildirerek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.