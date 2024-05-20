Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde 'Kalkan-22' operasyonu: 40 organizatör yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 14 ilde göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan 'Kalkan-22' operasyonunda 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını; 37'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"14 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında; 40 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı! Organizatörlerden; 37’si tutuklandı. 3’ünün işlemleri devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; 25 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 25’i de tutuklandı ve 86 Düzensiz Göçmen yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda; 7 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 4’ü tutuklandı. 3’ünün işlemleri devam ediyor. 106 Düzensiz Göçmen yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’ da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda;

8 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 8’i de tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!

Operasyonlar sonucu suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu."