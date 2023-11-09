Ali Yerlikaya'dan 'Cumartesi Anneleri' sorusuna yanıt: Yaşadıkları mağduriyettir, çözüm bulacağız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HEDEP Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın sorusu üzerine Cumartesi Anneleri'yle ilgili, "Yaşadıkları mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" dedi.
HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 700'üncü haftadan bu yana Galatasaray meydanındaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbedilerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru sordu.
Duvar'da yer alan habere göre, Dilan Kunt Ayan, polislerin bakanlıktan aldığı güçle Cumartesi Annelerine ve kayıp yakınlarına müdahalede bulunduklarını söyledi, annelerin ve kayıp yakınlarının kelepçelenerek gözaltına alınması ile ilgili fotoğrafları Yerlikaya'ya gösterdi.
'ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ'
Yerlikaya bu sözlerin ardından şu yanıtı verdi:
"Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık."
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