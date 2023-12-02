Ali Yerlikaya’dan Süleyman Soylu sorusuna yanıt

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:38

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:38

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 8 Kasım’daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, göreve geldiğinden beri, Süleyman Soylu’nun kadrolarını “temizlediği” ve aynı dönem artan suç örgütlerine karşı operasyon düzenlediğine dair iddiaları da gündeme getirerek, “İçişleri Bakanlığında sanki devir teslimden sonra var olan sayaç sıfırlanmış gibi bir görüntü var, sizce İçişleri Bakanlığında saat ve sayaç yeniden sıfırlandı mı?” sorusunu yöneltti.

Bakan Ali Yerlikaya ise bu soruya, Soylu dönemindeki operasyonlar hakkında bilgi vererek yanıt verdi.

T24’ün haberine göre Yerlikaya, “Son beş yılda (2018-2022) meydana gelen toplam 2 bin 102 organize suç olayında 27 bin 186 şüpheliye işlem yapılmış, 9 bin 651 şüpheli tutuklanmıştır. Genel olarak görüldüğü üzere, organize suç örgütlerine karşı devletimizin ilgili tüm kurumları ile koordineli bir biçimde süreklilik arz edecek şekilde operasyonlar yürütülmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önceliklerinden birisi olan ‘huzurun kökleştirilmesi’ hedefi doğrultusunda tüm suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonlara aralık vermeksizin devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu 2021 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin hazırladığı rapora göre bir yıl içinde toplam 85 organize suç örgütüne operasyon yapıldı. 2022 yılı içinde de organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 bin 703 kişi gözaltına alındı, 840 kişi tutuklandı.



Yerlikaya’nın göreve geldiği dört aylık süre içinde ise 38 suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 874 kişi gözaltına alındı, bunlardan 702’si tutuklandı. 594’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.