Çok konuşulacak 'Süleyman Soylu' iddiası: 'İstanbul için çalışıyor'

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı olmak için çalışmalara başladığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:13
Çok konuşulacak 'Süleyman Soylu' iddiası: 'İstanbul için çalışıyor'
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Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için göstereceği aday henüz açıklanmazken gazeteci Orhan Uğuroğlu, konuyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

"ERDOĞAN'IN ETRAFINDAKİ İNSANLARLA HAT KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Halk TV’de katıldığı programda konuşan Uğuroğlu, "Süleyman Soylu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı aday adayı olacak. Onun için bir anda ortaya çıktı. Hani diyorlardı ya 'İstanbul'a sürpriz isim' diye... Şimdi Süleyman Soylu'nun hedefinin bu olduğu, bunun için genel merkeze, saraya yakın insanlarla iletişimde olduğu söyleniyor. Bana gelen kulis bilgilerine göre Süleyman Soylu aday ve ona göre çalışıyormuş. Recep Tayyip Erdoğan'la da etrafındaki insanlarla hat kurmaya çalışıyormuş" dedi.

Eski bir AKP'li bakanla konuştuğunu söyleyen Uğuroğlu, eski bakanın yorumlarını şöyle aktardı: 

"'Bu plan iki aşamalıdır' diye açıkladı. Süleyman Soylu da kaybettiği itibarını yeniden getirmek için ve önce İstanbul'u kazanayım sonra da Erdoğan'ın yerine adım atayım düşüncesi olabilir."


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