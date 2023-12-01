Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olmuştu: Selman Öğüt'ün rektör olduğu Esenyurt Üniversitesi'nde Soylu izi

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:53

Güncelleme: 01.12.2023 - 14:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, AKP içinde olduğu iddia edilen 'Pelikan' isimli ekiple anılan Selman Öğüt’ü atadı. Karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Selman Öğüt, karar sonrası Erdoğan’a teşekkür mesajı paylaştı.

Esenyurt Üniversitesi’nin sahibi ve ilçede birçok inşaat projesi bulunan Özyurt kardeşler, suç örgütü lideri olarak firari durumda olan Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Sedat Peker, 3 Temmuz 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ile Yüksel Özyurt’un, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gizli kasası olduğunu iddia etmişti. Peker, Özyurt kardeşler'in ayrıca Özyurt A.Ş. isimli şirketleri için konkordato ilan ederek, alacaklılarının paralarını ödemediğini öne sürmüştü.

SOYLU'YA BİR TELEFON UZAKLIKTA

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu da, Esenyurt’taki rant paylaşımını yazdığı köşe yazısında, AKP'li Necmi Kadıoğlu’nun “Akbil davasından” aklanıp Esenyurt Belediye Başkanı olduğu süreci aktarmış, Kadıoğlu döneminde Esenyurt’ta zenginleşen Süleyman Soylu ile bağları olan Özyurt AŞ ve Özyurt Holding’in yükselişini yazmıştı.

Peker'in paylaşımlarına işaret eden Terkoğlu "Peker, en çok o kelimeyi kullandı: Özyurt. Esenyurt sokaklarında gezince buranın artık “Özyurt” olarak anıldığını görüyorsunuz. Yüksek kulelerin üstünde hep bu isim yazıyor. Aslında iki Özyurt birbirine karıştırılıyor: Özyurt AŞ ve Özyurtlar Holding. Özyurt AŞ’nin başında Orhan Özyurt, Özyurtlar Holding’in başında ise Tamer Özyurt var. Aynı soyadı taşıyan, biri Trabzonlu diğeri Antepli iki aile, iki şirket farklı. Ancak onları birleştiren Esenyurt ve Kadıoğlu’nun arkalarındaki desteği. Bir de iki şirketin de son dönemde İçişleri Bakanı ile anılıyor olması. Gizli saklı da değil. Öyle ki bugün Özyurt AŞ’nin resmi sayfasına girdiğinizde, şirket haberlerinin birinci sırasında sizi şu haber karşılıyor: “Bakan Soylu ziyareti”. Esenyurt’ta Özyurt’un Soylu’ya yakınlığı herkesin konuştuğu sır. Zira Orhan Özyurt, Soylu’ya bir telefon uzaklıkta olduğu gibi, zaman zaman iki ismin görüştüğü biliniyor" demişti.

