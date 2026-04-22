Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla iddianame düzenlenmişti.
Uludağ hakkında üzerine atılı suçlamaları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 19 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.
ULUDAĞ'IN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Gazeteci Uludağ'ın iddianamesini kabul eden Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Uludağ'ın 21 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkmasına karar verdi.
Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.— Alican’ın Arkadaşları (@alicaninarkadas) April 22, 2026
Arkadaşımız, 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Bu tutukluluk hukuksuzdur, Alican'ı derhal serbest bırakın!#HalkaYalanSöylemedik