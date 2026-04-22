Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

22.04.2026 22:04:00
Haber Merkezi
Tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkmasına karar verildi.

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla iddianame düzenlenmişti.

Uludağ hakkında üzerine atılı suçlamaları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 19 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.

ULUDAĞ'IN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Gazeteci Uludağ'ın iddianamesini kabul eden Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Uludağ'ın 21 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkmasına karar verdi. 

‘Alican Uludağ’ iddianamesi: Mahkemeden ‘yetkisizlik’ kararı İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Alican Uludağ dosyasında "yetkisiz" olduğunu kabul edip dosyayı Ankara'ya gönderdi. Mahkeme aynı zamanda kendisine sunulan iddianameyi kabul etti.
Son Dakika... Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi Son dakika haberi... 20 Şubat 2026'da 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi.
Tutuklu gazeteci Alican Uludağ'dan AYM'ye başvuru 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.