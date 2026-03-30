Son Dakika... Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi

30.03.2026 17:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... 20 Şubat 2026'da 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Alican Uludağ hakkında iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Uludağ hakkında “cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" gerekçesi ile düzenlenen iddianame, 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek kamu davası açıldı.

246 isimden ortak çağrı: 'Türkmen, Arı ve Uludağ serbest bırakılsın' Aralarında sanatçı, yazar ve gazetecilerin bulunduğu 246 kişi, yayımladıkları ortak bildiriyle tutuklu gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ ile BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in derhal serbest bırakılmasını istedi.
15 barodan Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki Aralarında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa barolarının da bulunduğu 15 bölge barosu gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin, "Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı hakkında verilen tutuklama kararları, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratmakta; kamusal denetim mekanizmalarını zayıflatmakta ve toplumun haber alma hakkını ihlal etmektedir" açıklamasını yaptı.
Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Avukatlarından AYM'ye başvuru Gazeteci Alican Uludağ hakkındaki tutuklama kararına avukatları tarafından İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine 23 Şubat’ta yapılan itiraz reddedildi. Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.