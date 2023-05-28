Alican Yücesoy’dan AKP'li Yavuz’a: Sıkıyorsa gel al

Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:47

Güncelleme: 28.05.2023 - 15:47

Tiyatro sanatçısı Alican Yücesoy, Oy ve Ötesi’nin sandık başında olamayacağını öne süren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Ali İhsan Yavuz'un sözlerini alıntılayan Yücesoy “Sandık başındayım sıkıyorsa gel de al!” dedi

Sandık başındayım sıkıyosa gel de al ! https://t.co/J77TWhHGUX — Alican Yücesoy (@alicanyucesoy) May 28, 2023

Yavuz, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her parti sandık başında gözlemci, müşahit olarak 1 kişiyi bulundurma hakkına sahiptir. Bu seçimlerde YSK’nın kararına bağlı olarak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti müşahit bulunduracaktır. Diğer partiler de müşahit bulundurabilir, problem yok ama sayı çok fazla olursa içlerinden kura çekmek durumu söz konusu olabilir. Dört parti kurayla dahi olsa oradan uzaklaştırılamaz hiçbir şekilde. Partinin dışında adayların da gözlemcisi ve temsilcisi olabilir, itiraza yetkili kişiler olabilir. Bunlar da kabul. Sandık başında, baro başkanı, baro yönetim kurulu üyesi, Oy ve Ötesi heyetinden başkan veya üye, STK başkanı, partilerin il başkanı bulunma hakkına sahip değildir."



