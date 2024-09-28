Alman basınından Türkiye ve Almanya arasında haftalık 500 sığınmacı anlaşması iddiası! Bakanlık yalanladı

Yayınlanma: 28.09.2024 - 07:55

Güncelleme: 28.09.2024 - 07:55

Alman Bild gazetesinin haberinde, Almanya'nın, artan aşırı sağ baskısı nedeniyle sığınmacılara kapılarını tamamen kapattığı ve artık yeni sığınmacı kabul etmeyeceği ifade edildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan anlaşmanın ilk aşamasında toplam 200 sığınmacı, çeşitli tarifeli uçuşlarla Türkiye’ye gönderilecek. Hükümet kaynaklarına göre, Ankara, haftada 500 sığınmacıyı geri alma teklifinde bulundu ve hazırlıklar çoktan başlamış durumda.

Bu anlaşmanın ise Berlin ve Ankara hükümetleri arasında aylardır süren müzakerelerin ardından ortaya çıktığı belirtilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Berlin’e yaptığı ziyaret sonrasında bu sınır dışı işlemlerinin müzakere edilmeye başlandığı vurgulandı. Buna karşılık, Almanya’nın, mevcut vize işlemlerini hızlandırma sözü verdiği öne sürüldü.

Alman hükümetinin verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında toplam 441 sığınmacı Almanya’dan Türkiye’ye sınır dışı edildi. Böylece Türkiye, Almanya’nın sınır dışı işlemlerinde en sık tercih edilen yedinci ülke haline geldi. 30 Haziran itibarıyla Türkiye’den yaklaşık 15.000 kişinin Almanya’da sınır dışı edilme yükümlülüğü bulunurken, Iraklılar ise 21.600 kişiyle en büyük sınır dışı grubunu oluşturuyor.

BAKANLIK YALANLADI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Alman basınında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir.

Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."