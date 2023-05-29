Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Erdoğan'a tebrik telefonu
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Her şey değişecek derken...
- Boş veeer
- Ağıralioğlu'ndan seçim sonrası paylaşımı
- Yandaş yazardan 'seçim' itirafı