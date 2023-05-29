2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:02
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Erdoğan'a tebrik telefonu
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.


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