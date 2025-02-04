Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. 

Altun, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini duyurduğu X gönderisinde "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı. 

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Alman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi: 

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."


Etiketler: #Almanya #steinmeier

İlgili Haberler

Almanya ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Yılın başında kayda değer düşüş!

Almanya ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Yılın başında kayda değer düşüş!
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirdi!

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirdi!
Ek gümrük vergisi getirmişti: Almanya'dan ABD'ye rest

Ek gümrük vergisi getirmişti: Almanya'dan ABD'ye rest
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler