Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Gelişmeyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Altun, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini duyurduğu X gönderisinde "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?
Alman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."
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