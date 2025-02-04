Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:50

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:51

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Altun, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini duyurduğu X gönderisinde "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Alman Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."