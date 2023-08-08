'Schengen' vizesi dolandırıcısı kafede yakalandı
Fatih’te mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı kişiye 25 bin dolar karşılığında Schengen vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2 şahıs, 2’nci kez istedikleri parayı almak için bekledikleri kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Fatih’te A.K. isimli adam Schengen vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı. Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa şikayet etti.
KAFEDE BULUŞMA AYARLADI, YAKALANDI
Şikayet ile ilgili sonuç bekleyen A.K.’ye ulaşan aynı şahıslar 16 bin dolar daha talep etti. Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıslarla bir kafede buluşma ayarladı.
Şahıslar kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyet'teki işlemleri biten şahıslar ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.
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