'Schengen' vizesi dolandırıcısı kafede yakalandı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:51

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:51

İstanbul Fatih’te A.K. isimli adam Schengen vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı. Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa şikayet etti.

KAFEDE BULUŞMA AYARLADI, YAKALANDI

Şikayet ile ilgili sonuç bekleyen A.K.’ye ulaşan aynı şahıslar 16 bin dolar daha talep etti. Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıslarla bir kafede buluşma ayarladı.

Şahıslar kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyet'teki işlemleri biten şahıslar ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.