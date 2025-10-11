Alparslan Kuytul'dan ceza kesilen destekçilerine: 'Hesabınızda para bırakmayın'

Elazığ'da geçen günlerde Furkan Hareketi üyeleri bir yürüyüş yapmak istemiş, ancak zabıta ekipleri yürüyüşe müdahale etmişti. Bunun üzerine grup, toplatılan pankart ve afişleri geri almak için Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü basmış, yaşanan arbedede çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından Furkan Hareketi kurucusu Alparslan Kuytul, dün akşam düzenlenen konferansta zabıta ve emniyet ekiplerinin duyuru brandalarını toplattığını, 2 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişiye toplam 130 bin lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

"HESABINIZDA PARA BIRAKMAYIN"

Kuytul, belediyeye tepki göstererek, "Elazığ Belediyesi, sen çatlasan da patlasan da o parayı bizden alamayacaksın. O parayı ödemeyeceğiz, alçaklıktır. Bu cezayı derhal iptal edin, yoksa yaptığınızı bütün Türkiye konuşacak" dedi. Kuytul, ceza alan destekçilerine de "Bu tür idari cezalar 5 sene sonra iptal olur. Hesabınızda para bırakmayın, maaşınızı mümkünse elden alın" çağrısı yapıp "Tapunuza da haciz getiremezler. 5 sene sonra zaten bu cezalar düşer" ifadelerini kullandı.