Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye tepki: "Sayın Öcalan' diyenlerin...'
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabı üzerinden MHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP Ankara il ve ilçe başkanlıkları, bayramın ilk günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
"'SAYIN ÖCALAN' DİYENLERİN..."
Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Türkeş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Öcalan” diyenlerin yanında hazır olda durup; Başbuğ TÜRKEŞ’in mezarında kendinizi aklayamazsınız. Bu büyük Türk Milleti’de, Cenab-ı Hak da bu ihanetinizin hesabını size soracak…" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Alparslan Türkeş #Ayyüce Türkeş #MHP
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