Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş: MHP Genel Merkezi’ne terörist başının resimlerini assınlar

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:22

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için çağrısını yinelemesinin ardından, İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'ten sert bir tepki geldi.

Ayyüce Türkeş, MHP yönetimine "Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi’nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler; terörist başının resimlerini assınlar" dedi.

Ayyüce Türkeş, "Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim" diye ekledi.

Türkeş, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zikir çeker gibi Terörist başını meclise davet etmek; Türkçesi 'teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma' girişimini reddediyorum. Hele hele bu çağrının; kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in olduğu partinin genel başkanı tarafından yapılmasını hiç kabul etmiyorum. Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi’nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş’in resimlerini indirsinler; teröristbaşının resimlerini assınlar. Başbuğ Alparslan Türkeş’in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.

Ayrıca, PKK'yı lağvetmenin Türkiye’nin bölgedeki terörizm hareketine karşı operasyon yapma gücünü kaybedeceği anlamına geldiğini, bu açıklamayı yapanların bilmeme şansı olmadığını düşünüyorum.

Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim. Ne mutlu Türküm diyene…"

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım" dedi. "Terörist elebaşı gelsin terörün bittiğini açıklasın" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. Silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır" diye konuştu.