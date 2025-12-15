Altı gizli tanığın ifadesi iddianamede yok, Özel’in ‘Geri çekti’ dediği ‘İlke’ mahkemede dinlenecek: Çekilme dikkate alınmadı

Ek klasörlerin yüklenmesi ve ilk duruşmanın tarihinin belirlenmesiyle paralel olarak, düzenlenen tensip zaptında ise gizli tanık İlke’nin de duruşmada dinleneceği açıklandı. İlke ile beraber yedi gizli tanığın daha (Çınar, Gürgen, Zeytin, Martı, Doğan, Mimoza, Köknar) “tanık” sıfatıyla duruşmalarda dinlenecekleri belirtildi.

GİZLİ TANIKLAR NEREDE?

Böylece şimdilik, iddianamede yer alan 15 gizli tanıktan yalnızca sekizinin mahkemede dinlenmesi kararlaştırıldı. Soruşturmada 25 Mart’ta “Candan”, 7 Nisan’da “Ceviz”, 11 Nisan’da “Kayın”, 15 Mayıs’ta “İğde-1”, 25 Mayıs’ta “Ihlamur” ve 15 Ekim’de “Dağ” adlı gizli tanıkların ifadesi alındı. Buna karşın bu gizli tanıkların ifadeleri, İBB iddianamesinde yer verilmediği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meşe’nin gizli tanıklıktan çekildiğini ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde intihar girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ek klasörlerin UYAP’a yüklenmesininden sonra ise Özel, önceki gün Meşe’nin ardından yerine getirilen gizli tanık İlke’nin de tanıklıktan vazgeçtiğini açıkladı. Özel, bu bilginin iddianame aşamasında kamuoyundan gizlendiğini dile getirdi. Klasörlerdeki gizli tanık beyanları kapsamında, ilk ifadesini 18 Kasım 2024’te ifade veren gizli tanık İlke’nin 20 Kasım 2024’te Özel’in duyurduğu gibi gizli tanık olmaktan vazgeçtiğini bildiren bir dilekçe sunduğu klasörlere yansıdı.

Ancak yaklaşık bir yıl sonra tamamlanıp kamuoyuna yansıyan İBB iddianamesi kapsamında, gizli tanık İlke’nin bu başvurusunun dikkate alınmaması dikkat çekti. İlke’nin ifadelerine, İBB iddianamesinde 61 kez atıf yapıldı.

‘PİŞMANIM’ DEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel ayrıca İBB davasında gizli tanık olan A.T’nin, “Vicdanım rahat değil” diyerek geri çekildiğini açıklamıştı. Belge gösteren Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gizli tanık, savcılık istedi ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım, diyor. Kimsenin hakkına girmek istemem, pişmanım.”