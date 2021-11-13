Altı muhalefet partisinden ortak açıklama: Yazmaya başladık

13 Kasım 2021 Cumartesi, 22:13

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu Gündem Özel programına 6 muhalefet partisi konuk oldu. Programa katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp yer aldı.

Üst düzey partili isimlerin açıklamaları şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun inandığı bir şey var başkalarının acılarını anlamadan birlik beraberliği inşa edemezsiniz. Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacımız var. Bizi kutuplaştıran bir iktidar var. Biz bu helalleşme ile bunu kırıyoruz. Cumhuriyetimizin 1. yüzyılını tamamlıyoruz. Ancak demokrasi ile taçlandıramadık. Başkalarının acılarını görmeden toplumsal barışı sağlayamayız. Farklılıklarımız bir zenginliktir. Demokrasinin öznesi insandır. Normalleşip toplumsal barışı sağlamak zorundayız. Onun için bu barış mesajı helalleşme çok önemlidir. Siyasi partiler topluma hizmet için iktidardadır ya da muhalefet ederler. Farklılıklarımızla bir arada olacağız.

"BİR ARADA OLMALIYIZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Kadın erkek eşitliği bizim için olmazsa olmazdır. Genel Başkanı kadın olan bir partinin temsilcisi olarak konuşuyorum. Kadın erkek eşitliği de anayasa çalışmamızda yer alacak. İyi parti ülkenin ortak paydalarını öne çıkaran makul bir partidir. Ülkenin farklılıklarından ziyade ülkenin birlikteliğini, sosyal barışını öne çıkaran bir siyasi anlayışımız var. Koltuk uğruna siyaset yapmıyoruz. Koltuk uğruna milleti bölmüyoruz.

Mevcut sistem ötekileştirmek, düşmanlaştırmak için son derece elverişli bir sistem. Ekonomiden, eğitime her türlü alanda Türkiye Başkanlık sisteminin getirdiği buhranı yaşıyor. Zaten sayın Erdoğan farklılıklara önem veren bir lider değildi ama başkanlık sistemi ile bu durum zirveye çıktı. Artık bugün o gün değil. Bu sıkıntılardan kurtulmak için bir arada olmalıyız. Bu 20 yıl bütün Türkiye'ye bunu öğretti.

Demokrasi bir paket programdır. Biz sadece kendimiz gibi düşünen, kendimiz gibi giyinenlere haksızlık yapıldığında sesimizi çıkarıyorsak diğerlerini görmüyorsak orada demokrasi yoktur.

"3 HAFTA SONRA TAMAMLANACAK"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp: Demokrasi bir uzlaşma kültürü. Ama ne yazık ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra maalesef bu uzlaşma kültürü ortadan kaldırıldı.

Biz 6 parti yaptığımız toplantılarda gördük ki ortaklaştığımız çok fazla nokta var. Biz 7 toplantı yaptık. Üçüncü toplantıdan itibaren yazmaya başladık. Biz hiç bir büyük sıkıntı yaşamadan uzlaşı metnimiz yazdık. Ne hayal ettiğimiz kağıda dökmüş bulunuyoruz. Kaleme aldığımız metin 5 ana başlıktan oluşuyor. 3 hafta içinde bu metni tamamlamış olacağız. Kamuoyunda bu çalışmaya yönelik büyük bir ilgi var merak var bu çalışmayı çok önemsiyoruz. 3 Hafta sonra Genel Başkanlarımıza sunacağız ve Genel Başkanlar ortak bir açıklama ile bu çalışmayı açıklayacaklar.

"84 MİLYON İÇİN..."



Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya: Ülkenin bir hemhal olamaya ve helalleşmeye ihtiyacı var. kendi yerimizi terk etmeden diğer kesimleri anlamaya ihtiyacımız var. Bu çalışma 84 milyon için yapılan bir çalışma. Bu çalışma iktidarı devirelim diye yapılan bir çalışma değil. Bu çalışma iktidar partisine oy verenlerin endişelerini de gören bir çalışma. 2. yüzyıla hazırlanıyorsak herkes karşısındakine yaptığı haksızlıkları düşünürsek helalleşmiş oluruz.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını izledim ve takdir ettim ve sosyal medyadan uzun bir yanıt yazdım. Biz DEVA Partisi'nin özgürlükte demokrat bir parti olarak konumlandırıyoruz. Helalleşme çok çok önemli bir başlık. Toplumumuzda özeleştiri kültürü çok zayıf. Helalleşme bir uzlaşma kültürünün kapısını aralamak anlamında bir Ana muhalefet partisi liderinden gelmesi çok önemli. Yaralı toplumsal kesimi ararsanız her yerde var. Eteği kısa diye ya da başörtülü diye acılar yaşayan bir çok insan var. Helalleşmenin önü açmak lazım. Biz insanların farklılıklarını kabul etmeliyiz. Bugün en önemli mesele cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılma meselesidir. Biz yeni bir pencere açalım. Hukukun üstünlüğünü hakim kılalım. Helalleşmek için detaya inmek gerekiyor. karşılıklı olarak acılarımız dinlemek gerekiyor. Madımak'ı Sivas'ı Diyarbakır'ı dinlemek gerekiyor. Bu acıların temelinde otoriter devlet anlayışı yatıyor. Bu sorunu iliklerimize kadar hissediyoruz.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün: Helalleşme çok önemli bir kavram kim kiminle helalleşecek dersek önce siyasi partiler birbiri ile helalleşmeli. İkincisi değişik toplum kesimleri birbiriyle helalleşmeli. Toplumda samimi bir helalleşmeye ihtiyacı var. Gücü adaletle yönetirseniz adalet hakim olur ancak AK Parti'ye devşirmeler hakim oldu. Biz siyasetçinin ahlaklı olması için yasa çıkarmak istedik. Birileri bu yasayı çıkartırsanız sokakta ilçe başkanı bulamazsınız dediler