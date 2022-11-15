Altılı görüşmenin perde arkası: Akşener ısrar etmedi, ortak aday için tarih verildi

15 Kasım 2022 Salı, 10:01

Altılı masanın, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan ikinci tur ikinci toplantısında, liderler, ortak aday belirleme sürecine geçilmesine yönelik önemli adımlar attı. Buna göre parlamenter sisteme geçiş yol haritası ve temel politikalar belirlendikten sonra ortak adayı belirleme sürecine geçilecek.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre, bu iki önemli belgeyle birlikte altı partinin bitmek üzere olan anayasa çalışmasına da son şekli verilecek. Yaklaşık 100 maddeden oluşacak anayasa değişikliği teklifinin 28 Kasım’da gerçekleştirilecek bir lansmanla açıklanması bekleniyor.

Hazırlanan anayasa çalışmasında, başbakanlık sistemine geçilmesinin ve cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız, sembolik düzeyde görev yapmasının önerileceği öğrenildi. Buna paralel bir dizi düzenleme de yapıldı.

'BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ'

Toplantıda BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın altılı masaya katılma talebi değerlendirildi.

Bu öneriye destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer partilerin, “ortak çalışmalarda çok yol aldık, böyle devam etmeliyiz” görüşüne katıldı ve ısrarcı olmadı. Farklı parti kurmaylarının ortak adayla ilgili açıklamaları da toplantıda tartışılmadı. Gerilimli olabilecek alanlara girilmeden teknik çalışmalar üzerinden yol alındı.

ORTAK ADAY TARTIŞMALARI

Bu iki çalışmanın tamamlanıp liderler tarafından onaylanmasının ardından altılı masanın ortak adayı belirleme çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Bu çalışmaların ay sonunda bitmesi durumunda, aralık ayının ortalarında yapılacak toplantıda ortak adayın kim olacağına yönelik önerilerin tartışılmaya başlanabileceği ifade ediliyor. Çalışmaların yetişmemesi durumunda ise ortak adayla ilgili ilk tartışmaların yeni yılın ilk toplantısında başlatılması bekleniyor.

ŞUBAT YA DA MART AYINDA AÇIKLANABİLİR

Buna karşılık, parti kurmayları, ortak adayın, seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulması eğiliminin sürdüğünü, bu yüzden nihai olarak, aday olacak ismin şubat ya da mart aylarında açıklanabileceğini belirtti.

ANAYASA ÖNERİSİ BİTMEK ÜZERE

Altı partinin yürüttüğü anayasa teklifinin de bitme aşamasına geldiği, 28 Kasım’da Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıdan sonra anayasa teklifinin kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Anayasa değişikliğinin duyurulması için bir lansman yapılacağı, liderlerin de 28 Şubat’ta olduğu gibi altılı masa toplantısından önce ya da sonra etkinliğe katılarak anayasa teklifine imza atabilecekleri belirtildi.

Hazırlanan teklifte, parlamenter sisteme dönülmesi, hükümeti başbakanın kurması ve cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız, sembolik düzeyde, denge ve denetleyici organ olarak görev yapmasının öngörüldüğü belirtildi.

SİTE KURULDU

Altı partinin oluşturduğu iletişim komisyonu, çalışmaları kamuoyuna duyurmak için bir dizi öneri hazırladı. Ortak web sitesi kurulması görüşü doğrultusunda, “www.altilimasa.biz” isimli web sitesi kuruldu.