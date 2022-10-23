Cemal Enginyurt'tan 'aday' açıklaması: 'Altılı masanın adayı Ankara'da yapılacak 5 milyon kişilik mitingle açıklanacak'
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Ankara'da yapılacak ve 5 milyon kişinin katılacağı bir mitingle açıklayacaklarını duyurdu.
Muhalefetin erken seçim çağrılarının yanı sıra iktidarın da Haziran 2023 diye tarih verdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasetin gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın adayının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmasından sonra gözler altılı masanın duyuracağı adaya kitlendi.
"5 MİLYON İNSANIMIZIN KATILACAĞI MİTİNGLE AÇIKLAYACAĞIZ"
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından adayın nerede ve nasıl açıklanacağını duyurdu.
Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:
"Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. Kemal Atatürk emrinde olacaktır."
MİLLET MASASININ CUMHURBAŞKANI ADAYINI :— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 23, 2022
Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız.
13. Cumhurbaşkanı,Çankaya yokuşunda,M. KEMAL ATATÜRK emrinde olacaktır.@kilicdarogluk @meral_aksener@DpGultekinUysal @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @T_Karamollaoglu
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