Altılı masa bugün toplanıyor... Karamollaoğlu'ndan adaylık açıklaması: Bu konu mutlaka açılır

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:39

Altılı Masa, bugün Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Toplantı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, diğer beş lider ile ikişer kez olmak üzere toplamda 10 görüşme yaparak masaya oturmuş olacak.

Gündemde, altılı masanın hükümet programı niteliğindeki ‘Temel Politikalar’ belgesi var. Bu metne masada son şekli verilecek. Masada başörtüsüne ilişkin anayasa teklifinde nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacak.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Karamollaoğlu’nun kendisine ‘altılı masa’da ortak aday konusunu açacağı bilgisini doğruladığını aktardı.

"HİÇ KONUŞULMAMASI OLMAZ"

Karamollaoğlu adaylığa ilişkin, "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz “İlle de genel başkanlardan biri olsun” demedik. Ama 'Genel başkanlar olamaz' da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı" dedi.

'Kılıçdaroğlu’nun şansı yüksek' demecine değinen Karamollaoğlu, "Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım" ifadelerini kullandı.

"BİR ADAYDA İTTİFAK SAĞLANMALI"

Çoklu aday ihtimaline sıcak bakmadığını ve bir aday üzerinde ittifak sağlanması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Yavaş ve İmamoğlu’nu zayıf bulduğunuz düşünüldü" sözlerine ilişkin şunları söyledi;

"Öyle de demedim. Onlar da önde gözüküyor. Ama İmamaoğlu’nun görevden alınması noktasına gelirse, “Tayyip bey alır görevden,” o manada söyledim. O yanlış anlaşıldı belki. Öyle bir noktaya geldik ki, adalet mekanizması, onun kararları dışında karar almaya cüret edemiyor."