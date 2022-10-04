Altılı masa parlamenter sisteme geçiş sürecini de ‘ortak akılla’ yönetmek istiyor
Altı liderin buluşmasında, “Her partinin cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, hukuk, ekonomi gibi her birinin alanı olsun, böylece ortak bir akılla yönetim kurulsun” önerileri konuşuldu.
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen altı partinin liderleri, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde bir araya geldi. Liderler yayımladıkları ortak bildiride, görüşmede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci ve temel politikalar başlıklarının ele alındığını söyledi.
HÜKÜMET PROGRAMI
Edinilen bilgilere göre, liderlerin buluşmasında “geçiş sürecinde cumhurbaşkanının yetkilerini kabineye devretmesi ve yetkiyi kabineyle kullanması gibi konular” ele alındı.
Partilerin kurmaylarının bundan sonraki süreçte, “Altı partinin de cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, hukuk, ekonomi gibi her birinin alanı olsun, partiler kabinede temsil edilsin, böylece ortak bir akılla yönetim kurulsun” gibi önerileri değerlendireceği, bunun sonunda da liderlerin alacağı kararla ortak bir yol haritasının açıklanacağı belirtildi. Parti kurmaylarının kuracağı komisyonlarla, hukuk, kamu yönetimi, şeffaflık, ekonomi, bilim, eğitim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma gibi konuları da alt başlıklarıyla ele alacağı ve bunun sonucunda “ortaya bir hükümet programı koyulacağı, bu programa da partilerin seçeceği ortak cumhurbaşkanı adayının uyacağı” aktarıldı.
ADAY YENİ YILA KALDI
Liderlerin buluşmada Cumhur İttifakı ortaklarından masaya yöneltilen “Adayınızı açıklayın” çağrılarına ilişkin, “Onların dayattığı gündemi konuşmayacağız. Kendi takvimimizde adayımızı açıklayacağız. Bundan önce ortak politikaları belirleyeceğiz, aday da bu politikalara uyacak” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Partilerin kurmayları, geçiş süreci ve ortak politika çalışmalarının yıl sonuna doğru açıklanabileceğini söylerken aday açıklamasının da yeni yıla kalacağını belirtti.
DAHA SIK BULUŞACAKLAR
Liderlerin görüşmesinde ortak milletvekili listelerinin ele alınmadığı öğrenilirken, bu konunun da daha sonra değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca, liderlerin 15-20 gün gibi aralıklarla daha sık buluşacağı da kaydedildi.
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