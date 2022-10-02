Altılı masanın ortak açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'ortak aday' çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyet’imiz demokrasi ile taçlanacak” dedi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyet’imiz demokrasi ile taçlanacak!”
Kılıçdaroğlu, paylaşımını sonuna Türk bayrağı emojisi ekledi.
Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7vKDDbt8Xa— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 2, 2022
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