Altılı masa, üzerinde tam uzlaşı sağladığı yeni anayasa metnini kamuoyuna duyurdu: ‘Demokrasi zamanı’

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6’lı masa, uzlaştıkları anayasa metni önerisini dün kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Bilkent Otel’de yapılan tanıtıma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi (GP) lideri Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, altı partinin kurmayları ile milletvekilleri katıldı. Salonda sadece Türk bayrağı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı yer aldı. Duvara TBMM’nin resmi ile “Şimdi demokrasi zamanı” yazılı afişler asıldı.

SEÇİMDEN SONRA

Programda, “Biz Türkiye’yiz” başlıklı video izletildi. Videoda “tek adam” rejimi eleştirilerek “Devlet ayrı, iktidar ayrıdır. Kişileri değil hukuku baş üstünde tutarız. Bir kişinin yanlışlarının yükünü çekemeyiz. Biriz ama bir kişi değiliz” ifadelerine yer verildi. Ardından partilerin kurmayları metinde kendilerine ayrılan bölümleri okudu.

- CHP’li Muharrem Erkek: Önerimizi toplumun tüm kesimleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin hemen ardından TBMM’ye sunacağız. İlk seçimde, otoriter bir sistemden yana olanlar değil, demokrasiden yana olanlar kazanacak.

- DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunu gerekli kılacağız. Anayasada milletlerarası antlaşmalardan geri çekilmenin Meclis’in asli yetkisi olduğunu güvence altına alacağız. Böylece cumhurbaşkanı, bir sözleşmeden tek başına çıkma kararı veremeyecek.

- DP’li Serhan Yücel: Cumhurbaşkanlarının bir dönem ve yedi yıl için seçilebilmesini öneriyoruz. “Affımı istiyorum” sözleriyle sorumluluktan kurtulan Cumhurbaşkanlığı kabinesi yerine, Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu ve Yüce Divan’da aklanma hakkı olan başbakanlık ve bakanlar kurulunu yeniden kuruyoruz. OHAL için öngörülen süreler kısaltılmıştır. OHAL kararnamesi çıkarma yetkisine son verilmiştir.

- GP’li Serap Yazıcı: Önerimiz yargıya ilişkin unsurlarıyla birlikte kabul edilerek yürürlüğe girdiği takdirde anayasamızın 2. maddesinde yer alan ve değiştirilmesi yasaklanan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kavramları, anayasa düzenimizin asıl belirleyicisi olabilecektir.

- İYİ Partili Uğur Poyraz: Devlete insan hakları ihlallerini önleme yükümlüğünü getiriyoruz. Basın hürriyeti üzerindeki keyfi uygulamalara son veriyoruz. Siyasi partileri kapatma davası açılabilmesini TBMM’nin iznine bağlıyoruz.

- SP’li Bülent Kaya: Belediyelerde geçici olarak görevden uzaklaştırmaya ilişkin tedbir kararlarının kamu yararı bulunması şartıyla içişleri bakanının talebi üzerine Danıştay tarafından bir ay süre ile verilebileceğini öngörüyoruz.

"TARİHİ BİR ÇALIŞMA"

Altı partinin genel başkanı, Bilkent’teki toplantının ardından DP ev sahipliğindeki dokuzuncu “liderler zirvesi”nde buluştu. Yaklaşık altı saat süren zirvenin ardından yayımlanan bildiride, anayasa metnine ilişkin “Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışmaya imza attık” denildi. Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Anayasanın 84. maddesinde değişiklik yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında uygulanan keyfi ve otoriter sistem yerine geçmişin sorunlarını da dikkate alarak yeni bir sistem öneriyoruz. Vatandaşlarımızın da anayasa değişikliği önerimizi www.altilimasa.biz isimli web sitesinden incelemelerini ve görüşlerini bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz."