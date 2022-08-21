Altılı masadan ortak paylaşım: 'Hep birlikte güzel yarınlara'

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti, ilk liderler turunu bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde tamamlayacak. Toplantı öncesi altı parti de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 14:04
Altılı masadan ortak paylaşım: 'Hep birlikte güzel yarınlara'
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Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadiyle bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, partinin genel merkezinde ilk tur buluşmalarını tamamlayacak.

Toplantı öncesi CHP, İyi Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 6 liderin videosunun yer aldığı videoyu #HepBirlikteGüzelYarınlara etiketi ile paylaştı.

İşte o video:


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