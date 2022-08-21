Altılı masadan ortak paylaşım: 'Hep birlikte güzel yarınlara'
Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti, ilk liderler turunu bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde tamamlayacak. Toplantı öncesi altı parti de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadiyle bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, partinin genel merkezinde ilk tur buluşmalarını tamamlayacak.
Toplantı öncesi CHP, İyi Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 6 liderin videosunun yer aldığı videoyu #HepBirlikteGüzelYarınlara etiketi ile paylaştı.
İşte o video:
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