Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'dan 'Altılı Masa' açıklaması: 'Sözlerim çarpıtıldı'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde yaptığı konuşmada kullandığı, "Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı" sözlerine açıklık getirdi. Karamollaoğlu, sözlerinin çarpıtıldığını belirtirken, "Biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız" dedi.
Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masaya ilişkin "Büyük bir önemi kalmadı" sözlerine açıklık getirdi.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a konuşan Karamollaoğlu, "Altılı masayla ilgili sözlerim çarpıtıldı" dedi. Karamollaoğlu ayrıca; altılı masanın süreceğini, yeni seçim kanunuyla ittifakın eski öneminin kalmadığını söylediğini anlatmaya çalıştığını belirterek, "Biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon' sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:
"Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani altılı masa benim kanaatim devam eder. Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Yani onun oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi. Ne olacak, bakalım. Acaba sonbaharda bir seçim olur mu? Yani bir kişi karar verecek. Tayyip Bey'in neye göre karar vereceğini bilemiyorum"
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