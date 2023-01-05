Altılı masanın 10’uncu toplantısı başladı

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:39

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan oluşan altılı masa 10’uncu kez bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın gündeminde hükümet sisteminin olduğu öğrenildi.

