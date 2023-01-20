Altılı masanın adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li Çeviköz tarih verdi
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının muhtemelen şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin seçim için mayısı dillendirmesinin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen günkü grup toplantısında 14 Mayıs’ı işaret etti.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP'li Çeviköz, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının muhtemelen şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.
Reuters'ın aktardığına göre Çeviköz yaptığı açıklamada, "Başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" dedi.
Dün Davutoğlu ve Uysal'ı ziyaret ederek liderler turuna başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Millet İttifakı partilerinin liderleri, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.
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