Altılı Masa'nın kurduğu 'Ortak Çalışma Grubu' ilk toplantısını yaptı
Altı siyasi parti genel başkanının, ortak politikalar üzerinde çalışmak üzere kurulmasını kararlaştırdığı “Ortak Çalışma Grubu” ilk toplantısını bugün, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde yaptı.
Altı siyasi parti genel başkanının 2 Ekim tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen “Ortak Çalışma Grubu” ilk toplantısını bugün yaptı.
DEVA Partisi ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı.
İlk toplantının fotoğrafları, DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Altılı masanın 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’ndeki toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride, “Ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik” ifadeleri kullanılmıştı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Saray şoförüne 'simit' parası
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Masada 'sınırlı' çözüm var
- New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'