Altılı masanın 'yeni anayasa' önerisinde dikkat çeken ayrıntı: 'Affımı istiyorum' olmayacak

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşan altılı masa, 'yeni anayasa' taslağını açıkladı. Demokrasi anayasası için önerilerini açıklayan isimlerden Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların "Affımı istiyorum" diyerek görevden alınmasının yeni sistemde yaşanmayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:49
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün Ankara Bilkent Otel'de düzenlenenen "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Liderler, toplantı salonunda yerlerini aldı. Burada, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin bir video gösterildi.

Altılı masada yer alan partilerin yöneticileri, anayasa değişikliği çalışmasının ayrıntılarını paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN 'AFFIMI İSTİYORUM' AYRINTISI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun ardından kürsüye çıkan Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, altılı masanın 'Parlamenter Demokrasi Anayasası' hayata geçtiği takdirde, artık 'Affımı istiyorum' döneminin kapanacağını söyledi.

Yücel, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların "Affımı istiyorum" diyerek görevden alınmasının yeni sistemde yaşanmayacağını söyledi.

"SİYASİ SORUMLULUK TAŞIMAYAN, HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP VERMEYEN..."

Serhan Yücel, şöyle konuştu:

  • "Meclis denetimine tabi olmayan, siyasi sorumluluk taşımayan, hiçbir şekilde hesap vermeyen, usulsüzlük, yolsuzluk ya da beceriksizlik gibi sebeplerle sorumluluklarını 'Affımı istiyorum, affımı istiyorum' sözleriyle yerine getiren, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiaları karşısında Yüce Divan'da yargılanma hakkı olmayıp, 'Külliye'den uzaklaştırma' cezası ile sorumluluktan kurtulan bir Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerine; Meclis'e karşı siyasi sorumluluğu ve Yüce Divan'da aklanma hakkı olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nu, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi ile yeniden kuruyoruz."

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