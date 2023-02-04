Amasra'da 42 işçi yaşamını yitirmişti: 'Sorun yok' diyene ödül

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

Bartın’ın Amasra ilçesinde14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 42 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Facia sonrası 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 195 sayfalık ön raporda, kazanın havalandırmadan kaynakladığına dikkat çekilmişti.

RAPORDA BELİRTTİLER

Raporda şu ifadeler yer almıştı: “Yetersiz ve etkisiz havalandırma sistemi olayın meydana gelmesindeki en temel unsurdur. Ocak içinde yeterli miktarda ve hızda hava dolaşımı sağlanamamış. Bu nedenle yanıcı, patlayıcı gazlar, tozlar insanların çalışmak için bulundukları yerlerde seyreltme ve hızla ortamdan uzaklaştırma görevi yerine getirilememiştir.”

(Muharrem Kiraz)

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise facianın ardından TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda bilirkişi raporunu yalanlayıp “2 tane aspiratör var, her ikisi de sağlıklı şekilde çalışıyor. Kanıt ayarı yapılarak devri artırılıp azaltılabilir. Birinde sorun olduğunda diğeri çalışıyor” diyerek havalandırmada sorun olduğunu kabul etmemişti. Facia ile ilgili soruşturma devam ederken Kiraz’a kazadan 112 gün sonra ödül gibi atama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK yönetim kurulu üyeliğine atandı.

İKİ KİŞİ DAHA ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Mert Ayaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Muhammet Safa Topuz getirildi.

BANKOĞLU: KENDİNDEN OLANI KORUYUP ÖDÜLLENDİRİYORLAR

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu TTK Yönetim Kurulu atamalarına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Bankoğlu, TTK genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Muharrem Kiraz’ın TTK Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının isabetsiz bir karar olduğunu belirtti.

Faciayla ilgili beklenen soruşturma izninin hâlâ gelmediğine de dikkat çeken CHP’li vekil, “Hükümetin suçlu, sabıkalı ve şüpheli fark etmeksizin kendinden olanları liyakat ilkelerini hiçe sayar bir şekilde koruma, hatta ödüllendirme huyu dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın maden faciasıyla ilgili hazırladığı iddianame dün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından 1062’şer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 4’ü tutuklu 19 şüphelinin ise 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi isteniyor.