Amedspor-İnegölspor maçı, Hizbullah bağlantılı vakfın etkinliği için öne alındı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30 Nisan Pazar günü oynanması gereken Amedspor-İnegölspor karşılaşması, terör örgütü Hizbullah'a yakın Peygamber Sevdalılar Vakfı'nın etkinliği için 29 Nisan Cumartesi gününe alındı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30 Nisan Pazar günü oynanması gereken Amedspor-İnegölspor karşılaşması 29 Nisan Cumartesi gününe alındı.
Maç tarihinin değiştirilme gerekçesi ise terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 30 Nisan Pazar günü Diyarbakır’da "Mevlid-i Nebi" adı altında düzenlenecek etkinlik gösterildi.
Buna göre Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.
Özellikle Güneydoğu illerinde faaliyet gösteren Peygamber Sevdalıları Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) onayıyla her yıl okullarda Siyer (peygamberin hayatını anlatan) sınavı düzenlemesiyle biliniyor.
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