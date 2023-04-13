Hizbullah destekçisi HÜDA PAR cumhuriyeti hedef aldı.
HÜDA PAR, Cumhuriyet ve devrimi hedef aldığı seçim beyannamesini “2023 Vizyon Belgesi” adıyla açıkladı.
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