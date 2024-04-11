Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman “Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak” açıklaması yaptı.
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Demirtaş'ın avukatından bir açıklama geldi.
Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlar; Bu mecrada yapılan kimi aşağılık paylaşımların hepimizi gerdiğinin farkındayız. Ama tepki verelim derken o paylaşımları yaygınlaştırarak o haysiyetsizlerin amacına alet olduğumuzu da bilelim. Lütfen paylaşmayalım. Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak.”
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