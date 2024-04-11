Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:38

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:38

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Demirtaş'ın avukatından bir açıklama geldi.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar; Bu mecrada yapılan kimi aşağılık paylaşımların hepimizi gerdiğinin farkındayız. Ama tepki verelim derken o paylaşımları yaygınlaştırarak o haysiyetsizlerin amacına alet olduğumuzu da bilelim. Lütfen paylaşmayalım. Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak.”



