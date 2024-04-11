Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman “Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak” açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:38
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama
Abone Ol google-news

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Demirtaş'ın avukatından bir açıklama geldi. 

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili dostlar; Bu mecrada yapılan kimi aşağılık paylaşımların hepimizi gerdiğinin farkındayız. Ama tepki verelim derken o paylaşımları yaygınlaştırarak o haysiyetsizlerin amacına alet olduğumuzu da bilelim. Lütfen paylaşmayalım. Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak.”



Mahsuni Karaman haberleri Başak Demirtaş haberleri Selahattin Demirtaş haberleri

İlgili Haberler

Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Van' mesajı: 'Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz'

Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Van' mesajı: 'Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz'
DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'

DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'
Selahattin Demirtaş’ın ‘sakıncalı’ bulunan mektubuna el konuldu

Selahattin Demirtaş’ın ‘sakıncalı’ bulunan mektubuna el konuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü

İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü
Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!

Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!
Fatih Portakal'dan canlı yayında 'görevden alma' iddiası: 'Kimler gidici, isim olarak söyleyeyim...'

Fatih Portakal'dan canlı yayında 'görevden alma' iddiası: 'Kimler gidici, isim olarak söyleyeyim...'
Survivor All Star yarışmacısı Aysu Keskin elenir elenmez Brezilya’ya gitti!

Survivor All Star yarışmacısı Aysu Keskin elenir elenmez Brezilya’ya gitti!
İntihar eden katil zanlısının cenazesi köyde istenmeyince başka yere defnedildi

İntihar eden katil zanlısının cenazesi köyde istenmeyince başka yere defnedildi
Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
Sağanak ve dolu o ilde hayatı olumsuz etkiledi: 8 kişi yaralandı!

Sağanak ve dolu o ilde hayatı olumsuz etkiledi: 8 kişi yaralandı!