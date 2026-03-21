Ameliyat olmuştu: DEM Partili Çiçek Otlu'nun sağlık durumunda yeni gelişme

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 10 Mart'tan itibaren Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun taburcu edildiği bildirildi.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Söz konusu açıklamada, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 10 Mart'tan bu yana tedavisi süren yoldaşımız DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, bugün itibariyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olmuştur. Başta Çapa Tıp Fakültesi doktorları olmak üzere, bu süre zarfında bizleri ve ailesini yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.