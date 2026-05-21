Amerikan emperyalizmine karşı çıkmışlardı... SOL Partili 13 isme soruşturma: İfade verdiler

21.05.2026 16:58:00
Haber Merkezi
17 Mayıs'ta Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nden Dolmabahçe'ye yürüyüş gerçekleştiren SOL Parti üyelerine soruşturma açıldı. 13 isim, yürüyüşte atılan bazı sloganlar gerekçesiyle ifade verdi.

SOL Parti'nin emperyalizme ve NATO'ya karşı "Bağımsızlık Yürüyüşleri" kapsamında 17 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüşte atılan sloganlar soruşturma konusu oldu.

13 KİŞİ İFADE VERDİ

"Suçu ve suçluyu övmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan 13 SOL Parti üyesi ifade verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde ifade veren 13 kişi, ABD büyükelçisi Tom Barrack'ın Ortadoğu ülkelerinin yönetim biçimine ilişkin ifadelerini protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldıklarını ifade etti.

BirGün'ün aktardığına göre; SOL Partililer atılan sloganların yürüyüşün temasına uygun ve anti-emperyalist, bağımsızlıkçı mücadeleye ilişkin göndermeler içerdiğini vurguladı.

Üzerlerine atılı "suçu ve suçluyu övmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarını kabul etmeyen SOL Partililer "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmesini talep etti.

AMERİKAN EMPERYALİZMİNE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

17 Mayıs'ta Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen SOL Parti üyeleri, Amerikan emperyalizmine karşı çıkarak Dolmabahçe'ye yürümüştü.

