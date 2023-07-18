Anadolu Adliyesi’ndeki ‘Kuran kursu’nun faaliyete geçmesi tepki çekti

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hâkim, savcı ve diğer personelin çocukları ve gençler için temmuz-ağustos aylarını kapsayan sürede Kuran kursu açılacağı duyrulmuş, söz konusu uygulama kamuyounun tepkisine neden olmuştu. Gösterilen tepkilere karşın Anadolu Adliyesi’ndeki Kuran kursunun faaliyete başladığı öğrenildi. Avukat İsmail Sami Çakmak ise söz konusu uygulama hakkında Adalet Bakanlığı’na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı’na bir dilekçe sunarak suç duyurusunda bulundu.

‘KESİNLİKLE KARIŞTIRILMAZ’

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı, diğer ilgili savcılar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ve soruşturma aşamasında ortaya çıkacak diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan Çakmak’ın şikâyet dilekçesinde uygulamanın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi. Anayasanın ilgili maddelerinin anımsatıldığı dilekçede, “Laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işleyişine ve politikaya kesinlikle karıştırılmaz” denildi.

Çakmak’ın söz konusu dilekçesinde, “Duruşma yapmak için bile mekân bulmakta, oda bulmakta zorlanan adliyelerde, mescit açmak dahi anayasaya aykırı bir uygulama iken, adliyede Kuran kursu ve mescit açmak, adliye personelini ‘camiye kadar gitme zahmetine sokmamak’ olarak tezahür eden bir uygulamadır. Diyanet’in Kuran kursları açacak mekânları yokmuşçasına, adliyede görev yapmakta olan hâkim, savcı ve diğer personel hepsi aynı din ve mezhepmiş gibi bir önyargı veya yaklaşım ile Kuran kursu açmışlardır” ifadeleri yer aldı. Söz konusu uygulamanın aynı zamanda “fişleme” olarak da yorumlanabileceğine dikkat çekilen dilekçede bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği belirtildi.