Anadolu Ajansı Genel Müdürü: 'İmamoğlu'na dava açacağız'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 08:58

Güncelleme: 30.05.2023 - 09:06

Türkiye bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, seçim sürecinde ajans üzerinden yürütülen tartışmayı değerlendirdi.

Habertürk canlı yayınında AA'nın Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını yayımlama sürecine ilişkin açıklamalar yapan Karagöz, sahadaki çalışanlardan ulaşan verileri geliş sırasına göre abonelerine sunduklarını belirtip "Bazı kanallarda bazı yorumcuların ilk gelen verileri beğenmedikleri, ilk gelen verilerden rahatsız oldukları için AA'yı tartışma gereği duyduklarını" savundu.

"Bunu bir hakikatin parçası olarak görmediler. Bunu bir manipülasyon olarak gördüler. Dolayısıyla AA'yı gündem yaptılar" diyen Karagöz, Gazete Duvar'ın aktardığına göre şunları söyledi:

"HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR"

* Peki hakikat nedir? AA'nın abonelerine servis ettiği ilk veriler gerçekten de ilk veriler mi? AA burada bazı verileri geç, bazı verileri erken mi veriyor? İşin aslı şu, bize gelen veriler, esasında siyasetle ilgilenen herkes bunu çok iyi biliyor, sandıkta işi hızlı bitiren sandık ekiplerinin tutanaklarından geliyor. Bir ilçede 60 seçmen varsa o ilçe işini hızlıca bitiriyor, imza altına alınıyor ve tutanaklar bize geliyor.

"İLK VERİ ELAZIĞ'DAN GELDİ"

* Bu seçimde bize ilk Elazığ'dan veri gelmiş. 59 seçmen var o sandıkta. Hemen saymışlar, imza altına almışlar. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 47 oy var. Sayın Kılıçdaroğlu'na 12 oy var. Bu veri bize saat 17.03'te gelmiş. Yani 59 oyu 3 dakika içinde saymışlar, imza altına almışlar ve bunun görseli oluşmuş. 17.13'te Erzurum'dan gelen bir sandıkta 35 oy var. Çok hızlı bir şekilde saymışlar. 30 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 5 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na.

"TARTIŞMA DAHA DA BÜYÜK OLACAKTI"

* Biz abonelerimize verilerimizi yaklaşık yüzde 10 gibi anlamlı bir veri seti oluştuğunda verdik. Yüzde bir, iki, üçlerde vermedik. Eğer verseydik tartışma daha da büyük olacaktı. Çünkü o bölgede oylarda daha da büyük fark vardı." dedi.

* Türkiye'de hemen hemen tüm kanallar, muhalefet tarafını destekleyen kanallar, tarafsız duran kanallar, açıktan Cumhurbaşkanımıza destek veren kanallar, herkes bizim abonemiz. Bizi eleştirenler de bizim abonemiz. Fakat biz verileri belli bir seviyeye gelene kadar tuttuk. O zaman da şunu söylediler, 'Demek ki sonuçlar istedikleri gibi gitmiyor. O yüzden verileri tutuyorlar.' Hayır. AA, 103 yıldır kamuoyu ve abonelerine sadece hakikati verdi. Burada da aynısı oldu.

* Verileri geliş sırasına göre verdik ve asla veriler arasında bir ayrım yapmadık. Artık kamuoyunun seçim sistemini bilmesi gerekiyor. Kamuoyu biliyor da televizyonlarda yorum yapan insanlar, 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. Verilerle oynuyor.' dediklerinde boşa düşeceklerini, söyledikleri sözün anlamsız olduğunu ve bir karşılığının olmadığını artık öğrenmeliler diye düşünüyorum. Çünkü biz bu seçime 2022 Şubat ayından beri hazırlanıyoruz.

"VERİLER AYNI ÇIKTI"

* Bir muhalif kanalda Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Sayın Kılıçdaroğlu sandıkların yüzde 80'i açılana kadar öndeydi. O kanal o veriyi gösterip, 'AA manipülasyon yapıyor.' diyor. Hakikat öyle değil. Orada bir manipülasyon var, fakat o manipülasyonu AA yapmıyor.

* Bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde bulunduğu bir durum olmadı ama siz bazı tutanakları elinizde tutarsanız, bazı tutanakları abonelerinize servis etmezseniz o zaman olur böyle bir durum. Fakat AA bunu yapmıyor. AA, tutanakları kendisine geldiği gibi abonelerine servis etti. Sonunda da AA'nın verileriyle yaklaşık 4-5 saat sonra YSK'nın verileri aynı çıktı. Bir kez daha AA abonelerine doğru, düzgün, hiçbir tartışmaya mahal vermeden verilerini bu seçimde de servis etti.

"BU SEÇİMDE KABUL EDİLDİ"

* Çok sayıda tebrik aldık. Herkes AA'nın verileri gayet doğru, hızlı ve sorunsuz şekilde verdiğini kabul etti. Bizim işimizi doğru ve düzgün yaptığımızı zaten YSK'nın kesin olmayan resmi sonuçları ifade etti. Bu süreçte tabii ki AA üzerinden bir gündem oluşturmak bazı siyasilerin tercihi oldu. Fakat sevindiğim bir şey var, 14 Mayıs akşamı saat başı televizyonlara çıkarak 103 yıldır sadece haber veren AA'yı hedef alan o siyasileri 28 Mayıs'ta görmedik. 'AA manipülasyon yapıyor. AA'nın verilerine güvenmeyin.' diyen bir siyasi görmedik. Demek ki 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da AA'nın verileri doğru, düzgün ve tartışma olmaksızın abonelerine servis ettiği kabul edilmiş oldu. Bundan dolayı çok mutluyum.

"DAVA AÇACAĞIZ"

* (Ekrem İmamoğlu sorusu üzerine) Hukuk birimimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, kendisine dava açacağız. Bizim en büyük sermayemiz itibarımız ve ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansı'nın itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala 'Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz' diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız.

* Sayın İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, Anadolu Ajansı çalışanları görev yaparken, arkadaşlarımız sonuç tutanaklarının görsellerini toplarken çeşitli sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Bu yüzden dava açacağız.

* 14 Mayıs'ta saat başı 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor' diyenler, 15 Mayıs'ta mahcubiyet içinde kaldılar ve 28 Mayıs'ta hiçbiri o kürsüye çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. Biz ise 15 Mayıs'ta olduğu gibi 29 Mayıs'ta da buradayız.

"İTİBARLARINI DÜŞÜRÜYORLAR"

* Yorumculara gelince, imajlarını, itibarlarını düşünmüyorlar ve Anadolu Ajansı'na mesnetsizce saldırabiliyorlar. Belki de böyle yaptıkları için var olabiliyorlardır, onu da kendilerinin çalıştığı kurumlar düşünsünler. Eğer Anadolu Ajansı'na mesnetsiz bir şekilde, hiçbir dayanağı olmadığı halde sadece verdiği sonuçlardan memnun olmadığınız için saldırıyorsanız bu sizin itibarınızdan götürür. Anadolu Ajansı, 15 Mayıs'ta da 29 Mayıs'ta da alnı ak, başı dik, işini dosdoğru yapmış olmanın özgüveniyle burada.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

* Bir de 'Anadolu Ajansı yazılım kullanmış' diyorlar. Evet, yazılım kullandık. Yazılım kullanmadan sonuçları abonelerimize vermemiz, o sonuçları toplamamız mümkün değil. Yazılım ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi seçim takip yazılımını biz kullanıyoruz.