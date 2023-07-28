Sağlıkta şiddet bitmiyor: Van'da sağlıkçılara saldırı
Sağlıkta şiddet konusunda iktidar tarafından gerekli düzenlemeler yapılmadığı için şiddet vakaları yaşanmaya devam ediyor. Van'da bir hasta ve yakınları sağlıkçılara saldırdı.
Bir sokak röportajında “Eskiden doktorlar bizi azarlardı. Şu an biz doktor beğenmeyip dövüyoruz” diyerek AKP politikalarını öven yurttaşın sözlerini doğrularcasına sağlıkta şiddet vakaları yaşanmaya devam ediyor. Sağlık emekçilerinin şiddete karşı önlem alınması yönündeki talepleri ise iktidar tarafından karşılık bulmuyor.
Sağlıkta şiddet vakasının son örneği de dün Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi’nde yaşandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir kişi ‘sırasının gelmediği’ gerekçesiyle beraberindeki iki kişiyle birlikte hastanedeki sağlık emekçilerine saldırdı. Saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık emekçileri yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Saldırıya uğrayan bir hemşire, “Boğaz ağrısıyla hastaneye gelen bir kişi acele bir şekilde muayene olmak istedi. Biz de hastaların sırayla tedavi edildiğini ifade ettik. Bu olaydan sonra kendileri bizim yakınımıza geldi, çalışma alanımızda beklemeye başladı. Çalışmamızı engelleyecek düzeyde bize yakın durduğu için arkadaşlarımızdan biri kendisini uyardı. Bunun ardından söz konusu kişi arkadaşımıza fiziki şiddet uyguladı. Daha sonra üç kişi oldular ve bizlere şiddet uyguladılar” dedi.
Konuya ilişkin şikayetçi olduklarını ifade eden sağlık emekçileri, saldırganların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını ifade etti.
Sağlıkçılar yaşadıkları saldırıda yaralandı.
EMEKÇİLER HEDEF OLUYOR
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İş yeri Temsilcisi Mehmet Emin Yılmaz ise sağlıkta şiddetin önlenmemesine tepki gösterdi.
Yılmaz, “Sağlık emekçilerine karşı uygulanan ve ardı arkası kesilmeyen şiddet vakarına karşı artık gerekli tedbirler alınmalı. Sağlıkta şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bizler sürekli şiddetin gölgesinde çalışmak istemiyoruz. Sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle sağlık emekçileri hedef haline geliyor” diye konuştu.
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