Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: '18 Haziran Anayasa hükmüdür'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:52

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 19:52

Türkiye’yi vuran depremin ardından seçim tarihine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, seçimin 18 Haziran sonrasına ertelenmesi hakkındaki tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kaboğlu, “Anayasa ile dalga geçmek, esnetilebilir bir metinmiş gibi bir dil kullanmak son derece yadırgatıcı. Bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece buna göre karar almalıyız. 18 Haziran bir Anayasal hükümlülüktür.” ifadelerini kullandı.

TELE1 ekranlarında konuşan Kaboğlu, şunları söyledi:

"Seçimlere ilişkin söz konusu Anayasal düzenlemeler çerçevesinde 18 Haziran 2023’te yapılması gerekiyor. Bu Anayasal hükümdür. 14 Mayıs gibi söylemler, seçim gevezeliğidir. 18 Haziran üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Tam dört ay var. Seçmen kütüklerinin deprem felaketlerini yaşayan yurttaşlar açısından güncelleme görevi YSK’ya aittir. Yeterli bir zaman var. Bugünden seçimler üzerinden iktidar iştahına göre bugünden birtakım olasılıklar üzerinde durmak, Anayasa ile dalga geçmek, esnetilebilir bir metinmiş gibi bir dil kullanmak son derece yadırgatıcı. Bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece buna göre karar almalıyız. 18 Haziran bir Anayasal hükümlülüktür."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilmiş, konuya ilişkin AKP'den ilk adım Bülent Arınç'tan gelmişti. Arınç, seçimlerin mutlaka ertelenmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

Seçimlerin ertelenmesi çağrısına bugün yaptığı açıklamayla tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, seçimlerin zamanında yapılacağını söylemişti.