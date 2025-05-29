'Anayasa komisyonu' toplanıyor: İlk toplantı tarihi belli oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başlatılan yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulacak komisyonun üyeleri netleşti. Komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek ve kurul, yaz ayları boyunca çalışmalarına kesintisiz devam edecek.

KOMİSYONUN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR NETLEŞİYOR

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 hukukçuyu bu görev için görevlendirdim. İnşallah bu arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yeni anayasa sürecini ilerleteceğiz,” ifadelerini kullanmıştı. Komisyonun kurulması kararı, MKYK toplantısında alındı.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu da yer alıyor.

İLK TOPLANTI HAZİRAN'DA

Komisyonun ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacağı ve çalışmalarını yaz boyunca sürdüreceği bildirildi. Bazı toplantılara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başkanlık edeceği ifade ediliyor.