Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:27

Güncelleme: 18.07.2024 - 15:27

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler eski Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi olarak göreve başladı. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı kimdir? Metin Kıratlı kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

METİN KIRATLI KİMDİR?

Erken Dönem ve Eğitim Hayatı

Metin Kıratlı, 14 Şubat 1969 tarihinde Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Ayrıca, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı ve Goethe Enstitüsü’nde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisansını tamamladı ve Kırıkkale Üniversitesi’nde doktora eğitimini bitirdi.

Mesleki Kariyer ve Adalet Bakanlığı Dönemi

Kıratlı, Ankara Adliyesi’nde hâkimlik stajına başladı ve staj sonrası sırasıyla Ulaş, Çaldıran, Yalvaç ve Manavgat’ta hâkimlik yaptı. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne atanarak Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve YÖK Üyeliği

2014 yılında, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görev yaptı. 23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atandı. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü.

Kişisel Bilgiler ve Diğer Faaliyetler

İyi derecede Almanca bilen Metin Kıratlı, evli ve iki çocuk babasıdır. Kıratlı’nın kariyeri boyunca edindiği deneyimler, onu Türkiye’nin önde gelen hukukçularından biri haline getirmiştir.