‘Anayasaya aykırı, hukuksuz’

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’a getirilen erişim yasağını eleştirdiği için tutuklanan Dilruba K. hakkında iddianame hazırlandı. Avukat Hüseyin Yıldız, vekâlet sürecinin tamamlanmasının ardından Dilruba Y’nin tutukluluğuna itiraz dilekçesini nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdi. Yıldız, “Dilruba, Hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Duruşması 3 Eylül tarihine verildi. Adalet duygusunun incinmemesi için derhal tahliye edilmesi gerekir” diye konuştu.

HAKARET İFADESİ YOK

Avukat Yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Dilruba’nın videosunda üzerine atılı olan ne Cumhurbaşkanlığı’na hakaret ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu içeren bir ifade mevcut. Burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, anayasaya aykırı bir durum söz konusudur.”

‘SİYASİ BİR YAKLAŞIM’



İstanbul Barosu, tutuklanan Dilruba Y. ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bir vatandaşın böyle cezalandırılması hukuki değil siyasi bir yaklaşımdır. Bir sokak röportajında anlık yapılan yorumdan dolayı birilerini tutuklamak hukuk devleti olmak yerine hukukun vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade etmelerini engellemek için araç olarak kullanıldığının en büyük göstergesidir. Tutuklama gözdağı politikasına dönüştürülmüş, bir yargısız infaz aracı haline getirilmiştir. Dilruba Y. hakkında kamu davası açılması açıkça hukuka aykırıdır.”

