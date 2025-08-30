Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anıtkabir'de dikkat çeken 'asker' önlemi: İsimleri tek tek kontrol edildi, üstleri defalarca kez arandı!

Anıtkabir'de dikkat çeken 'asker' önlemi: İsimleri tek tek kontrol edildi, üstleri defalarca kez arandı!

30.08.2025 15:39:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Anıtkabir'de dikkat çeken 'asker' önlemi: İsimleri tek tek kontrol edildi, üstleri defalarca kez arandı!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi olan Anıtkabir’deki resmi tören için yoğun güvenlik önlemi alındı. Törene katılmak üzere Anıtkabir'e gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebildi. Törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi, birkaç noktada üst araması yapıldı. Listede ismi olmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen subay ve astsubaylar ilk kontrol noktasından geri çevrildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir'de düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ziyareti öncesinde Anıtkabir içinde ve çevresindeki caddelerde sıkı güvenlik prosedürü uygulandı.

Anıtkabir’in 5 numaralı giriş nizamiyesine yaklaşık 200 metre mesafede kurulan ilk bariyerlerde, törene katılmak üzere gelen askerlerin isimleri Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri nezaretinde polis tarafından tek tek kontrol edildi.

Image

AİLESİYLE GELEN ASKERLERE İZİN VERİLMEDİ!

Listede ismi bulunmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen bazı subay ve astsubayların kontrol noktasından geçmesine izin verilmedi.

Image

BİRKAÇ KEZ ÜSTLERİ ARANDI

İsim kontrolünün ardından bariyeri geçmesine izin verilen askerlerin ilk üst araması ikinci kontrol noktasında yapıldı. Subay ve astsubaylar, elle yapılan ilk üst aramasının ardından nizamiye bölgesindeki kontrol noktalarına ilerledi.

Image

Buradaki kontrollerden sonra askerler tören için Anıtkabir kampüsüne girdi.

Bu kontroller için Anıtkabir'i çevreleyen caddelerin yanı sıra Anıtkabir'in içine de polis bariyerleri kurulduğu görüldü.

Image

İlgili Konular: #Asker #Anıtkabir #astsubay