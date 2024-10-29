Anıtkabir'de yine 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları: Kanuna aykırı olmasına rağmen...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 101'inci yaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Son yıllarda olduğu gibi bugün de, kanuna aykırı olmasına rağmen Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Saat 11.00'de Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen kortejde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.
Kabine üyeleri, yüksek yargı organları ile siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı kortejin hareket etmesiyle başlayan törende ilk olarak Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
ÖZEL DEFTERİ İMZALADI
Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Erdoğan, Özel Defter'e yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.
Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."
'REİS, ERDOĞAN' SLOGANLARI
Erdoğan'ın avluda görülmesiyle alandaki kişiler "Reis" şeklinde bağırmaya başladı.
Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkışıyla birlikte alkış ve ıslık sesleri yükseldi. Ardından bir grubun "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attığı duyuldu.
Son yıllarda Atatürk'ün ebedi istirahatgahında birçok kez Erdoğan'a yönelik sloganlar atıldı. Rutin hale gelen kanuna aykırı durum, büyük tepki çekiyor.
ANITKABİR'DE SLOGAN KANUNA AYKIRI
2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde “Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.
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